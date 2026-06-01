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Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Radfahrenden am Osttor in Hiltrup - Polizei sucht beteiligten Radfahrer und Zeugen

Münster (ots)

Nachdem es bereits am Donnerstag (21.05., 18:30 Uhr) auf der Straße Osttor auf Höhe der Rubensstraße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen ist, ist die Polizei auf der Suche nach einem der Beteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 76-Jährige mit ihrem Rennrad auf der Straße Osttor in Richtung Gremmendorf. Im Bereich einer Ampel auf Höhe der Rubensstraße soll ein bislang unbekannter Radfahrer von rechts nach links auf die Spur der 76-Jährigen gefahren. Nach einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Beteiligten soll der Unbekannte sein Rad abgebremst haben, sodass die Münsteranerin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Zwei Zeugen kamen der Frau zur Hilfe. Der beteiligte Fahrradfahrer setzte seinen Weg fort.

Die Polizei bittet nun den beteiligten Radfahrer, die beiden Personen, die der Frau zur Hilfe kamen, sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Der Fahrradfahrer soll etwa 40 bis 45 Jahre alt, mindestens 1,80 Meter groß und schlank sein. Zum Unfallzeitpunkt war auf seinem Rad ein Kindersitz montiert, in dem ein Kind gesessen haben soll.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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