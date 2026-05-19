Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe entwenden drei Rüttelplatten von Baustelle -#polsiwi

Bad Berleburg - Aue (ots)

Am langen Wochenende über Christi Himmelfahrt haben Diebe auf einer Baustelle Am Kapplerstein in Aue zugeschlagen. Die Beute: Drei Rüttelplatten.

Aufgefallen war der Diebstahl der Baufirma, als am gestrigen Montag (18. Mai) die Arbeit vor Ort wieder beginnen sollte. Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen Mittwoch, den 13. Mai ab 16:00 Uhr bis Montagmorgen (18. Mai) in Frage. Die Täter müssen zum Abtransport der Beute ein entsprechendes Fahrzeug benutzt haben, da die Rüttelplatten der Marke "Wacker Neuson" zwischen 160 und 450 Kilogramm gewogen haben.

Die Baustelle liegt in einem Wohngebiet. Da die Arbeiten über das Wochenende eingestellt waren, liegt die Vermutung nahe, dass die Diebe in der Nachtzeit aktiv waren. Anderweitig wäre das Entdeckungsrisiko entsprechend hoch gewesen. Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ob die Tat im Zusammenhang mit anderen Diebstählen von Rüttelplatten steht, die überwiegend im vergangenen Jahr stattgefunden haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

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