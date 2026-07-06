Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Traktor mit landwirtschaftlichem Anhänger brennt komplett aus

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.07.2026, kurz vor 17.00 Uhr, kam es in der Verlängerung der Straße "Ötlingerblick" auf einem Feld zu einem Brand eines an einem Traktor angehängten landwirtschaftlichen Anhängers. Der Fahrer des Traktors versuchte noch den Anhänger abzuhängen, was ihm aber aufgrund des rasant ausbreitenden Feuers nicht mehr gelang. Das Feuer griff auf den Traktor und auf das umliegende Feld über. Der Brand konnte von der Feuerwehr zügig gelöscht werden. Der Traktor und der Anhänger brannten komplett aus. Es wurde niemand verletzt. Eine Brandursache ist hier noch nicht bekannt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

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