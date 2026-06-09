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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots)

Am 08.06.2026 um 07:19 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in dem Ortsteil Milspe gerufen. Vor Ort konnten keine Schadensmerkmale festgestellt werden. Es handelte sich wohl um einen technischen Defekt in der Anlage. Der Einsatz war um 07:52 Uhr beendet. Im Einsatz war das Hauptamt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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