FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots) - Am 02.06.2026 um 09:40 Uhr musste die Feuerwehr Ennepetal in die Hagener Straße ausrücken. Dort ragte ein abgebrochener Ast in die Fahrbahn. Die zwei, mit einer Drehleiter ausgerückten Einsatzkräfte zerteilten den Ast mit einer Handsäge und legten diesen neben der Fahrbahn ab. Der Einsatz war um 09:59 beendet. Um 12:04 Uhr kam es dann zu einer automatischen Feuermeldung in einem Industriebetrieb an ...

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