Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Umgestürzter Baum

Ennepetal (ots)

Am Samstag den 07.06.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem umgestürzten Baum alarmiert. Ein aufmerksamer Bürger meldete, über die Polizeileitstelle, dass im Bereich Ennepetal-Voerde ein umgestürzter Baum auf Teilen einer Hauptverkehrsstraße liegen würden. Durch die Leitstelle Ennepe-Ruhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache entsandt. Vor Ort stellte sich heraus, dass Teile einer Baumkrone abgebrochen und auf den anliegenden Gehweg gestürzt waren. Der Gehweg wurde durch die Feuerwehr von der Baumkrone befreit. Der Einsatz endete nach ca. 15 min.

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