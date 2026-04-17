Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Der Frühling in blauem Dunst

33 Jährige mit 89 Stangen Zigaretten gestoppt - Zoll leitet Strafverfahren ein

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Singen (ots)

Landkreis Konstanz: Eine 33 jährige Ukrainerin ist im vergangenen Monat auf ihrem Weg in die Schweiz mit einer erheblichen Menge unversteuerter Zigaretten aufgegriffen worden. Bei einer Kontrolle entdeckten Zöllner im Kofferraum ihres Fahrzeugs einen Plastiksack, in dem sich insgesamt 89 Stangen verschiedener Marken befanden - umgerechnet 17.800 Zigaretten. Die Packungen trugen polnische Steuerbanderolen, was darauf schließen ließ, dass die Frau die Ware zuvor in Polen erworben hatte.

"Reisende innerhalb der EU dürfen grundsätzlich Zigaretten für den Eigenbedarf abgabenfrei mitführen", erklärt Sonja Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamt Singen. "Als Richtmenge für den Eigenbedarf wird dabei innerhalb der EU von 800 Stück ausgegangen."

Die deutlich überschrittene Menge ließ jedoch auf einen gewerbsmäßigen Handel schließen, das von der Beschuldigten nicht widerlegt werden konnte. Gegen die Frau wurde deshalb ein Steuerstrafverfahren wegen Hinterziehung von Tabaksteuer eingeleitet. Die fälligen Steuerschulden beliefen sich auf rund 3.800 Euro, zusätzlich wurde eine Strafsicherheit in Höhe von 2.000 Euro erhoben.

Nur wenige Tage später kontrollierten Zöllner auf der Bundesstraße 34 zwischen Espasingen und Stahringen einen 20 jährigen Afghanen. Im Kofferraum seines Fahrzeugs fanden sie einen Karton und eine Plastiktüte mit insgesamt 59 Stangen unversteuerter Zigaretten - rund 11.800 Stück. Auch hier lag der Verdacht des gewerblichen Handels nahe. Die Abgaben wurden auf etwa 2.500 Euro festgesetzt, und auch in diesem Fall leitete der Zoll ein Steuerstrafverfahren ein.

In beiden Fällen wurden die Zigaretten sichergestellt.

Die Sachverhalte wurden zur weiteren Bearbeitung an die Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamt Karlsruhe weitergeleitet.

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