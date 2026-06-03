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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Vier Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 02.06.2026 um 09:40 Uhr musste die Feuerwehr Ennepetal in die Hagener Straße ausrücken. Dort ragte ein abgebrochener Ast in die Fahrbahn. Die zwei, mit einer Drehleiter ausgerückten Einsatzkräfte zerteilten den Ast mit einer Handsäge und legten diesen neben der Fahrbahn ab. Der Einsatz war um 09:59 beendet. Um 12:04 Uhr kam es dann zu einer automatischen Feuermeldung in einem Industriebetrieb an der Kölner Straße. Dort hatte die Brandmeldeanlage produktionsbedingt ausgelöst. Die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug ausgerückten Kräfte der Hauptwache mussten nicht tätig werden. Die ebenfalls alarmierte Löscheinheit Milspe/Altenvoerde konnte im Gerätehaus verbleiben. Einsatzende war um 12:38 Uhr. Weiter ging es dann um 18:14 Uhr mit einem wetterbedingten Einsatz im Ortsteil Büttenberg. Dort war Wasser in einen Keller eingedrungen. Für die vier, mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückten Einsatzkräfte endete dieser Einsatz um 18:49 Uhr. Am 03.06.2026 um 01:12 Uhr ging es in den Ortsteil Rüggeberg. Dort konnte ein Patient dem gesundheitsbedingt dem Rettungsdienst nicht selbstständig die Tür öffnen. Die insgesamt sechs mit einem Hilfeleistungslöschfahrtzeug und einer Drehleiter ausgerückten Einsatzkräfte öffneten die Tür gewaltfrei und übergaben den Patienten dem Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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