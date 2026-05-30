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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Fenstersturz in Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 30.05.2026 um 18:01 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in die Voerder Straße alarmiert, dort war eine Person aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf den Bürgersteig gestürzt. Die vier mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückten Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung des Patienten. Der aufgrund der Sturzhöhe mitalarmierte Rettungshubschrauber landete an der Feuer- und Rettungswache in der Wehrstraße. Die Hubschrauberlandung wurde durch die Besatzung des Tanklöschfahrzeuges abgesichert und der Notarzt des Rettungshubschraubers mit einem Krankentransportwagen zur Einsatzstelle gebracht. Nach der Versorgung wurde der Patient mit dem Rettungshubschrauber in ein geeignetes Krankenhaus in Bochum geflogen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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