Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gemeldeter Gartenlaubenbrand und LPG Gasausritt

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 29.05.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:38 Uhr zu einem gemeldeten Gartenlaubenbrand in die Heilenbecker Straße alarmiert. Aufmerksame Bürger meldeten eine Rauchentwicklung an einer Gartenlaube des Betriebes.

Nach kurzer Erkundung der Feuerwehr vor Ort, konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da es sich um Rauch aus einem Räucherofen handelte. Die 14 Einsatzkräfte konnten ihren Einsatz um 12:58 Uhr beenden.

Um 22:19 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gasaustritt an einer LPG Tankstelle in die Kölner Straße alarmiert. Ein LPG Gastank im Aussenbereich der Tankstelle wies an der Unterseite eine Undichtigkeit auf. Die Feuerwehr schieberte den Tank ab, sperrte den betroffenen Bereich großräumig ab, führte Messungen im Umfeld durch, stellte den Brandschutz sicher und alarmierte ein Fachbetrieb zur Reparatur.

Die 30 Einsatzkräfte konnten um 00:15 Uhr ihren Einsatz beenden.

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