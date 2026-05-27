Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Einbrecher erbeuten Bargeld

Odenthal (ots)

Gestern Nachmittag (26.05.), zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr, ist es in Odenthal-Erberich zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Bislang Unbekannte sind im genannten Zeitraum gewaltsam in das Haus im Schlehdornweg eingedrungen, indem sie die Terrassentür aufgehebelt haben.

Im Inneren wurden offensichtlich mehrere Räume durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in einer niedrigen vierstelligen Höhe entwendet. Die alarmierte Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0.

Wenn Sie sich kostenlos und unverbindlich beraten lassen möchten, wie Sie Ihr Haus besser vor Einbrechern schützen können, stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention gerne zur Verfügung. Einen Termin vereinbaren Sie unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail über gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de (ct)

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