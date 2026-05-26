Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Schwerverletzte nach Kollision zwischen zwei Krafträdern

Wermelskirchen (ots)

Gestern Vormittag (25.05.), gegen 09:35 Uhr, ist es auf der L 101 in Dabringhausen, in Höhe der Kreuzung Hilgener Straße (K 18), zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen zwei motorisierten Zweirädern gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine 46-jährige Frau aus Grevenbroich auf einem Motorrad der Marke Suzuki auf der L 101 aus Fahrtrichtung Odenthal kommend in Richtung Stumpf unterwegs gewesen.

An der Kreuzung kam aus ihrer Sicht von rechts ein 17-jähriger Wermelskirchener auf einem Leichtkraftrad (125 ccm) der Marke Beta aus Fahrtrichtung Strandbadstraße und fuhr in die L 101 ein, ohne ihre Vorfahrt zu beachten.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiräder, wobei beide Unfallbeteiligten schwer verletzt worden sind. Andere Verkehrsteilnehmer riefen über Notruf Rettungsdienst und Polizei zur Unfallstelle und leisteten Erste Hilfe.

Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 46-Jährige kam zur stationären Behandlung ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Unfallstelle blieb rund drei Stunden gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (ct)

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