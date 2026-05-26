Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in eine Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (25.5.) sind Beamte der Polizeiwache Bergisch Gladbach zu einem Mehrfamilienhaus in der Elisabethstraße im Stadtteil Lückerath gerufen worden. Im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses waren Einbrecher in eine Wohnung eingebrochen.

Nach Angaben der Wohnungseigentümer waren sie von 09:15 Uhr bis 20:50 Uhr abwesend. In diesem Zeitraum haben bislang unbekannte Täter offenbar die Wohnungstür aufgebrochen. In der Wohnung wurden offensichtlich mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Der Schaden wird insgesamt auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Beamten haben eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst in Auftrag gegeben. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Wohnungseinbruchdiebstahl geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

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