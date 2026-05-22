Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hochwertiger Schmuck bei Einbruch gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (20.05.) in ein Einfamilienhaus in Bensberg eingebrochen. Dabei stahlen sie hochwertigen Schmuck.

Gestern (21.05.) informierte eine 95-jährige Frau die Polizei. Sie meldete den Einbruch in ihrem Einfamilienhaus in der Gladbacher Straße. Nach ihren Angaben hatte sie ihr Haus am Mittwochnachmittag gegen 15:40 Uhr verlassen und kehrte gegen 16:15 Uhr zurück. Dabei bemerkte sie, dass eine Fensterscheibe der Terrassentür beschädigt war. Sie ging davon aus, dass der Wind die Beschädigung verursacht hatte. Als sie am nächsten Morgen ihrer Familie von dem Vorgang erzählte, wurde sie misstrauisch. Sie stellte fest, dass hochwertiger Schmuck mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Bereich fehlte. Daraufhin rief sie die Polizei.

Vor Ort stellte die Polizei Hebelmarken an der Tür eines Nebeneingangs und ein Loch in der Fensterscheibe der Terrassentür fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Täter zunächst keinen Erfolg, über den Nebeneingang in das Haus zu kommen. Danach öffnete sie gewaltsam die Terrassentür ein und gelangten schließlich in das Haus.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste die Spurensicherung.

Im Stadtteil Frankenforst hatten Einbrecher gestern (21.05.) keinen Erfolg. Sie hatten es auf eine Doppelhaushälfte in der Kiebitzstraße abgesehen. An der Haustür und an zwei Küchenfenstern waren Hebelmarken erkennbar. Der Bewohner hatte das Haus gegen 12:45 Uhr verlassen und kam etwa eine Stunde später wieder. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter beim Versuch des Einbruchs gestört wurden.

Auch in diesem Fall nahm die Polizei eine Anzeige auf und informierte die Spurensicherung.

In beiden Fällen nutzten die Täter ein kurzes Zeitfenster für ihre Straftat. Jeder Hinweis kann hilfreich sein. Daher bittet das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld der beiden Tatorte gemacht haben, um Hinweise unter der 02202 205-0. (bw)

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