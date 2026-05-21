Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin wird hochwertiger Schmuck gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Zwei unbekannte Männer haben eine 84-jährige Frau bestohlen. Bereits am Montag (18.05.) hatten sie bei der Seniorin in Refrath geklingelt und vorgegeben, Rauchmelder kontrollieren zu wollen.

Montagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, erhielt die Seniorin Besuch von zwei Männern in der Straße In der Auen. Diese gaben vor, die Rauchmelder in der Wohnung der Seniorin kontrollieren zu wollen. Die Frau ließ sie herein und führte die Männer durch ihre Wohnung. Einer der Männer habe permanent mit ihr geredet, während der andere vortäuschte, handwerkliche Tätigkeiten auszuüben. Danach kündigten sie an, am nächsten Tag wiederzukommen. Am nächsten Tag bemerkte die Frau den Diebstahl ihres hochwertigen Schmucks mit einem Gesamtwert im fünfstelligen Eurobereich.

Die Frau beschreibt die beiden Männer folgendermaßen: Der erste Mann ist circa 168 cm groß, schlank, hat schwarze kurze Haare und ist sehr gepflegt. Er trug ein schwarzes Hemd und eine schwarze Hose. Der zweite Mann ist circa 175 cm groß, zwischen 35 und 40 Jahre alt, hat längere dunkelblonde Haare, hat eine kompakte Statur und wirkte auf Frau ungepflegt. Er trug eine rot-weiße Jacke.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0.

Die Polizei nutzt diesen Fall, um erneut vor verschiedenen Betrugsmaschen zu warnen. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die sie selbst bestellt haben oder die Ihnen von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zuhause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern gegenseitig Beistand zu leisten.

Nutzen Sie auch gerne den kostenlosen Beratungsservice unserer Kriminalprävention. Vereinbaren Sie dazu einfach einen persönlichen Termin. Per E-Mail: gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02202 205-444. Die Kriminalprävention informiert übrigens auch auf verschiedenen Veranstaltungen zum Thema Betrug. Eine Übersicht finden Sie auf: rheinisch-bergischer-kreis.polizei.nrw/termine (bw)

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