Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnmobil- und Mountainbikefahrer kollidieren in einer Engstelle - Verkehrskommissariat ermittelt

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (22.05.), gegen 16:20 Uhr, ist es im Verlauf der Graf-Adolf-Straße im Stadtteil Lückerath zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben eines 49-jährigen Wuppertalers, der mit einem Wohnmobil in Richtung Kölner Straße unterwegs war, war es in einer Engstelle zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer gekommen.

Der Radfahrer geriet dabei gegen den Außenspiegel des Wohnmobils, möglicherweise hatte er aber auch vorsätzlich dagegen geschlagen. Anschließend entfernte sich der Radfahrer auf seinem Mountainbike. Es soll sich um einen Mann im Alter von circa 30-40 Jahren gehandelt haben. Er hätte dunkle Haare und einen zotteligen Bart gehabt. Nach Angaben von Zeugen soll sich der Radfahrer bei dem Vorfall eine blutige Verletzung an der linken Hand zugezogen haben.

Am Außenspiegel ist ein Sachschaden von circa 800 Euro entstanden.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun in dieser Angelegenheit und bittet weitere Zeugen sowie den Mountainbikefahrer, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (ct)

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