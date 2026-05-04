POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Einbruch in Kindergarten.
Lippe (ots)
Unbekannte drangen am langen Wochenende (30.04. - 03.05.2026) gewaltsam in einen Kindergarten im Pollmannsweg ein. Sie beschädigten ein Fenster. Ob sie Beute machten, ist bislang unklar. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das Kriminlkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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