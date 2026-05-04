POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Einbruch in Kindergarten.

Lippe (ots) - Am Sonntagabend (03.05.2026) verletzten Einbrecher einen Mitarbeiter in einem Firmenobjekt in der Ehlenbrucher Straße. Kurz vor 21 Uhr verschafften sich mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und einer schlug den 42-jährigen Bielefelder offenbar mit einem Gegenstand auf den Kopf. Der Verletzte rettete aus dem Gebäude. Die Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß. Der verletzte Bielefelder wurde ...

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