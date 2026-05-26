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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zwei Männer nach Diebstahl aus Container vorläufig festgenommen

Overath (ots)

Die Polizei hat gestern Abend (25.05.) in Overath zwei Männer vorläufig festgenommen. Die beiden waren zuvor bei einem Diebstahl beobachtet worden.

Gegen 21:20 Uhr riefen Mitarbeiter des Overather Ordnungsamtes die Polizei. Ihnen waren zwei verdächtige Männer an einem Container für Elektrokleinstgeräte an der Sportplatzstraße aufgefallen. Einer der Männer stand auf den Händen des anderen, um nach elektronischen Geräten in dem Container zu greifen. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sprachen daraufhin die beiden Männer an und riefen danach die Polizei.

Die beiden Männer gaben der herbeigerufenen Polizei gegenüber den versuchten Diebstahl aus dem Container zu. Außerdem gaben sie an, durch Schleuser vor ein paar Monaten aus der Republik Moldau nach Deutschland gekommen zu sein. Die beiden konnten weder Ausweisdokumente vorzeigen noch einen festen Wohnsitz vorweisen. Sie wurden vorläufig festgenommen, dem Gewahrsam der Polizeiwache Bergisch Gladbach zugeführt und das zuständige Ausländeramt wurde hinzugezogen. Noch heute wird entschieden werden, was weiter mit den Beschuldigten passiert.(bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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