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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin wird Halskette geraubt

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (25.05.) hat ein unbekannter Mann einer 74-Jährigen in Refrath die Halskette entrissen.

Gegen 15:50 Uhr war die 74-jährige Frau zu Fuß an der Straße Im Letsch unterwegs. Nach ihren Angaben überholte sie dabei ein unbekannter Mann, drehte sich um und riss mehrmals an einer Kette, die sie um den Hals trug. Danach flüchtete der Mann mit der gestohlenen Halskette zu Fuß über die Straße Vürfels in Richtung der KVB-Haltestelle Lustheide.

Zeugen waren auf den Vorfall aufmerksam geworden, weil die Frau geschrien hatte.

Die Geschädigte und die Zeugen beschreiben den flüchtigen Mann folgendermaßen:

Circa 20 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, dunkle Hautfarbe, schwarze Locken. Er trug dunkle Kleidung und dunkle Schuhe.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann blieb zunächst erfolglos.

Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg bittet um Zeugenhinweise unter der 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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