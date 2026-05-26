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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Mit 120 Stundenkilometern in geschlossener Ortschaft unterwegs

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Bei kreisweiten Kontrollen hat die Polizei gestern (25.05.) zahlreiche Verkehrsverstöße geahndet. Trauriger Spitzenreiter: ein Pkw-Fahrer mit 120 Stundenkilometern in der Bergisch Gladbacher Ortschaft Trotzenburg.

Der Verkehrsdienst der Polizei Rhein-Berg hat sich gestern an verschiedenen Kontrollpunkten im Rheinisch-Bergischen Kreis positioniert. Insgesamt zählte der Verkehrsdienst 16 Verstöße im Bußgeldbereich und zehn Verstöße im Verwarngeldbereich.

Ein Kradfahrer war mit 112 Stundenkilometern in Odenthal-Landwehr unterwegs. Ihr erwartet eine Anzeige und ein Fahrverbot über einen Monat.

In Bergisch Gladbach-Trotzenburg wurde ein Pkw-Fahrer mit 120 Stundenkilometern aus dem Verkehr gezogen. Er muss zwei Monate auf seinen Führerschein verzichten.

Überhöhte Geschwindigkeit ist die Hauptunfallursache im Straßenverkehr im Rheinisch-Bergischen Kreis. Sie führt zu Verkehrsunfällen, bei denen Menschen schwer oder gar tödlich verletzt werden.

Der Verkehrsdienst der Polizei führt deshalb regelmäßig Kontrollen im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis durch. Das Ziel dabei ist es, Einfluss auf das Verhalten von Verkehrsteilnehmenden zu nehmen und Unfälle zu vermeiden bzw. ihre Folgen zu minimieren. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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