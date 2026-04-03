Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Küchenbrand in Restaurant - Feuerwehr im Einsatz

Kempen (ots)

Am heutigen Abend des 03.04.2026 wurde die Feuerwehr Kempen um 21.01 Uhr mit dem Alarmstichwort "Brand in Restaurant" in die Ellenstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude verraucht. Der Brand in der Küche konnte jedoch durch das vorbildliche Eingreifen des Betreibers bereits weitgehend unter Kontrolle gebracht werden, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert wurde.

Das Restaurant war zum Zeitpunkt des Brandes mit etwa 60 Gästen besucht. Alle Personen konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in den Innenbereich vor. Das betroffene Brandgut wurde ins Freie verbracht und dort in Schuttmulden vollständig abgelöscht.

Anschließend wurde das Gebäude gelüftet.

Im Einsatz befanden sich der Löschzug Kempen sowie die Löschgruppe Unterweiden mit insgesamt etwa 40 Einsatzkräften.

Der Rettungsdienst war mit einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) sowie einem Rettungswagen (RTW) im Einsatz und sichtete insgesamt acht Mitarbeiter, die sich im Gebäude aufgehalten hatten.

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