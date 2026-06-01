Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehr Ennepetal mehrfach im Einsatz - Schwerverletzter bei Forstarbeiten

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Montag um 10:30 Uhr zu einem Unfall bei Forstarbeiten in den Ortsteil Rüggeberg Schweflinghausen, alarmiert. Bei Baumfällarbeiten zog sich ein Mitarbeiter schwere Verletzungen zu. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes wurde aufgrund des Verletzungsmusters ein Rettungshubschrauber nachgefordert. Die Feuerwehr sicherte die Landung und den Start des Hubschraubers ab und transportierte den Notarzt zur Einsatzstelle. Der verletzte Patient wurde mittels Schleifkorbtrage aus dem Wald gerettet und anschließend mit einem Gerätewagen zur Landestelle des Rettungshubschraubers gebracht. Während des Einsatzes stellten Kräfte des Löschzuges Milspe-Altenvoerde den Grundschutz im Stadtgebiet sicher. Gegen 13:30 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug in die Gasstraße alarmiert. Dort war auf einem Parkplatz ein Wespennest gemeldet worden. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine Bienentraube in einem Baum handelte. Die Einsatzkräfte verständigten einen Imker, der sich um den Bienenschwarm kümmerte. Am Nachmittag folgte ein weiterer Einsatz in der Steinnockenstraße. Über den Hausnotruf wurde eine hilflose Person in einer Wohnung gemeldet. Da die Person die Tür selbstständig öffnen konnte, waren keine Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich. Der Patient wurde zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben.

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