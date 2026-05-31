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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Kleinkind allein am offenen Fenster im 4. Obergeschoss

Ennepetal (ots)

Am 31.05.2026 wurde die Feuerwehr um 18:21 Uhr zu einem Wohngebäude in Ennepetal Milspe alarmiert. Anwohner hatten gemeldet, dass sich ein Kind allein an einem weit geöffneten Fenster im 4. Obergeschoss aufhielt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage nicht. Zur Vorsicht einer erneuten möglichen Absturzgefahr wurden umgehend Sicherungsmaßnahmen eingeleitet. Parallel verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur betroffenen Wohnung. Das Kind konnte schnell und unverletzt in der Wohnung vorgefunden werden. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund 30 Minuten beendet. Neben der Feuerwehr waren die Polizei sowie vorsorglich der Rettungsdienst im Einsatz. Die Feuerwehr weist darauf hin, Fenster und Balkontüren insbesondere in höheren Stockwerken gegen unbeaufsichtigten Zugang von Kindern zu sichern, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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