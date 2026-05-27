Hauptzollamt München

HZA-M: "Tierische" Zollabfertigung in Garching-Hochbrück: 23 Mantelpaviane auf dem Weg nach Bosnien und Algerien

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München (ots)

Beim Zollamt Garching-Hochbrück kam es Mitte Mai zu einer außergewöhnlichen Abfertigung: Ein Tierpark versandte insgesamt 23 Mantelpaviane (Papio hamadryas) als Schenkung an befreundete Zoos in Bosnien und Algerien.

Da Tiere zollrechtlich als Waren gelten, musste für den Transport eine ordnungsgemäße Ausfuhranmeldung beim zuständigen Zollamt eingereicht werden. Darüber hinaus unterliegen Mantelpaviane dem internationalen Artenschutz nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES). Für jedes einzelne Tier war daher eine gültige Ausfuhrgenehmigung - eine sogenannte CITES-Bescheinigung - erforderlich.

Im Rahmen eines Vor-Ort-Termins überprüften die beteiligten Zollbeamten sowohl die vorgelegten Dokumente als auch die Tiere selbst. Die sogenannte "Beschau" stellt eine besondere Kontrollmaßnahme dar und gehört auch für erfahrene Zollbeamte nicht zum alltäglichen Dienstgeschehen.

"Der Schutz bedrohter Tierarten endet nicht an den Grenzen. Mit den Kontrollen stellt der Zoll sicher, dass internationale Artenschutzbestimmungen eingehalten werden und geschützte Tiere nur mit den erforderlichen Genehmigungen transportiert werden", so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.

Der Zoll überwacht im grenzüberschreitenden Warenverkehr die Einhaltung der geltenden Ein- und Ausfuhrbestimmungen. Geschützte Tiere und Pflanzen sowie daraus hergestellte Produkte dürfen nur mit den erforderlichen Genehmigungen ein-, durch- oder ausgeführt werden. Fehlen die vorgeschriebenen Dokumente, werden die Waren von den Zollbehörden beschlagnahmt - unabhängig davon, ob sie privat, gewerblich, im Reise- oder Postverkehr transportiert werden.

Mit seinen Kontrollen leistet der Zoll einen wichtigen Beitrag zum internationalen Arten- und Naturschutz.

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