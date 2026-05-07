LPI-SHL: Haftbefehl vollstreckt

Suhl (ots) - Drei Frauen warteten Mittwochabend an einer Bushaltestelle bei einem Einkaufszentrum in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Im Vorbeilaufen beleidigte ein alkoholisierter 24-Jähriger eine 23-Jährige der Gruppe und ging bedrohlich auf sie zu. Die Geschädigte rief einen 26-Jährigen zu Hilfe und in der Folge kam es am Herrenteich zu einer zunächst verbalen und anschließend körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beidne Männern, welche dabei leichte ...

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