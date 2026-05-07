LPI-SHL: Haftbefehl vollstreckt
Steinbach-Hallenberg (ots)
Mittwochmorgen vollstreckten Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Suhl einen Haftbefehl gegen einen 49-jährigen Mann in Steinbach-Hallenberg wegen versuchter Anstiftung zum Mord. In diesem Zusammenhang erfolgten zwei Durchsuchungen im Südthüringer Raum. Beweismittel wurden aufgefunden und sichergestellt. Am heutigen Donnerstag (07.05.2026) fand die Vorführung des Mannes vor dem Ermittlungsrichter des zuständigen Amtsgerichtes in Meiningen statt. Der 49-Jährige kam im Anschluss in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt.
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