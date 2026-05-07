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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Haftbefehl vollstreckt

Steinbach-Hallenberg (ots)

Mittwochmorgen vollstreckten Beamte der Kriminalpolizeiinspektion 
Suhl einen Haftbefehl gegen einen 49-jährigen Mann in 
Steinbach-Hallenberg wegen versuchter Anstiftung zum Mord. In diesem 
Zusammenhang erfolgten zwei Durchsuchungen im Südthüringer Raum. 
Beweismittel wurden aufgefunden und sichergestellt.
Am heutigen Donnerstag (07.05.2026) fand die Vorführung des Mannes 
vor dem Ermittlungsrichter des zuständigen Amtsgerichtes in Meiningen
statt. Der 49-Jährige kam im Anschluss in eine Thüringer 
Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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