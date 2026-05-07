Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frau beleidigt

Suhl (ots)

Drei Frauen warteten Mittwochabend an einer Bushaltestelle bei einem Einkaufszentrum in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Im Vorbeilaufen beleidigte ein alkoholisierter 24-Jähriger eine 23-Jährige der Gruppe und ging bedrohlich auf sie zu. Die Geschädigte rief einen 26-Jährigen zu Hilfe und in der Folge kam es am Herrenteich zu einer zunächst verbalen und anschließend körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beidne Männern, welche dabei leichte Verletzungen erlitten und letztendlich im Herrenteich landeten. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung.

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