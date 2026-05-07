Hauptzollamt München

HZA-M: Außergewöhnliche Zollabfertigung in Garching-Hochbrück: Dinosaurierschädel auf dem Weg nach China

München (ots)

Eine besonders seltene und spektakuläre Ausfuhr wurde in diesen Tagen beim Zollamt Garching-Hochbrück abgefertigt: Ein rund 65 Millionen Jahre alter Schädel eines Dinosauriers (Triceratops) mit einem geschätzten Millionenwert wurde zur Ausfuhr angemeldet.

Der fossile Dinosaurierschädel soll als Leihgabe für eine Ausstellung an ein bedeutendes Naturkundemuseum in China versandt werden. Aufgrund seines Alters, seines wissenschaftlichen Wertes und seines hohen Marktwertes unterliegt das Objekt den besonderen Vorschriften zum Schutz von Kulturgut.

Vor der Ausfuhr musste daher eine Kulturgutgenehmigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 116/2009 vorgelegt werden. Im Rahmen der Abfertigung prüften die Zöllnerinnen und Zöllner des Zollamts Garching-Hochbrück den außergewöhnlichen Fund sorgfältig. Dabei wurde der Schädel mit den eingereichten Unterlagen abgeglichen und die ordnungsgemäße Genehmigung kontrolliert. Erst nach erfolgreicher Prüfung konnte der Triceratops-Schädel seine Reise nach China antreten.

Der Triceratops zählt zu den bekanntesten Dinosauriern der späten Kreidezeit. Das bis zu neun Meter lange und bis zu zwölf Tonnen schwere Pflanzenfresser-Reptil lebte vor etwa 68 bis 66 Millionen Jahren in Nordamerika und ist insbesondere für sein markantes "Dreihorngesicht" sowie den großen Nackenschild bekannt.

Anmerkung:

Die Ausfuhr von Kulturgut aus Deutschland in Staaten außerhalb der Europäischen Union ist genehmigungspflichtig, wenn es sich um nationales Kulturgut handelt oder bestimmte Alters- und Wertgrenzen überschritten werden. Ziel der gesetzlichen Regelungen ist es, das kulturelle Erbe Deutschlands und der Europäischen Union vor unrechtmäßiger Verbringung und Verlust zu schützen. Schule beendet - was dann? Wir sind der Zoll in München Wer sich für den Beruf des Zöllners interessiert, hat am 10.10.2026 die einmalige Chance, sich persönlich vor Ort ein Bild zu machen und sich zu informieren. Dieser Tag steht unter dem Motto "Wir sind der Zoll in München" und findet in der Landsberger Straße 124 statt, zu dem sich alle Interessierten unter presse.hza-muenchen@zoll.bund.de anmelden können.

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