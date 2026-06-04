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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gehweg abgesackt - Feuerwehr sichert Gefahrenstelle

Ennepetal (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz in die Kölner Straße gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache war dort ein Teilstück des Gehwegs auf einer Fläche von rund 30 mal 30 Zentimetern abgesackt. Da durch das Loch eine Sturzgefahr für Fußgänger bestand, sperrten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich umgehend mit einem Warnschild ab. Nach den Erstmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Bereitschaftsdienst der Stadtverwaltung übergeben. Dieser übernimmt die weitere Absicherung sowie die Schadensbehebung. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach rund 30 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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