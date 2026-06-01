Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Heinsberg-Randerath: Heerweg (Alkohol) - Heinsberg-Kirchhoven: Stapper Straße (Alkohol) - Geilenkirchen-Gillrath: Kreisbahnstraße (Alkohol) - Übach-Palenberg-Übach: Carlsplatz (BTM) - Erkelenz: Kölner Straße (BTM) - Erkelenz-Houverath: In Houverath (Alkohol) - Wegberg: Bahnhofstraße (BTM) - Wassenberg: In der Els (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Heinsberg: Karl-Arnold-Straße / Industriestraße - Heinsberg-Kirchhoven: Stapper Straße - Geilenkirchen: Konrad-Adenauer-Straße und Heinsberger Straße - Hückelhoven: Hilfarther Straße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei einer Kontrolle wurde in

- Übach-Palenberg-Übach: Boschstraße

eine Person festgestellt, die Betäubungsmittel in einem Pkw mit sich führte. Durch die Beamten wurden die Betäubungsmittel sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

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