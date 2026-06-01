POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:
- Heinsberg-Randerath: Heerweg (Alkohol) - Heinsberg-Kirchhoven: Stapper Straße (Alkohol) - Geilenkirchen-Gillrath: Kreisbahnstraße (Alkohol) - Übach-Palenberg-Übach: Carlsplatz (BTM) - Erkelenz: Kölner Straße (BTM) - Erkelenz-Houverath: In Houverath (Alkohol) - Wegberg: Bahnhofstraße (BTM) - Wassenberg: In der Els (Alkohol)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In
- Heinsberg: Karl-Arnold-Straße / Industriestraße - Heinsberg-Kirchhoven: Stapper Straße - Geilenkirchen: Konrad-Adenauer-Straße und Heinsberger Straße - Hückelhoven: Hilfarther Straße
stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
Betäubungsmitteldelikte:
Bei einer Kontrolle wurde in
- Übach-Palenberg-Übach: Boschstraße
eine Person festgestellt, die Betäubungsmittel in einem Pkw mit sich führte. Durch die Beamten wurden die Betäubungsmittel sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.
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