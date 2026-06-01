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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Heinsberg-Randerath: Heerweg (Alkohol)
   - Heinsberg-Kirchhoven: Stapper Straße (Alkohol)
   - Geilenkirchen-Gillrath: Kreisbahnstraße (Alkohol)
   - Übach-Palenberg-Übach: Carlsplatz (BTM)
   - Erkelenz: Kölner Straße (BTM)
   - Erkelenz-Houverath: In Houverath (Alkohol)
   - Wegberg: Bahnhofstraße (BTM)
   - Wassenberg: In der Els (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Heinsberg: Karl-Arnold-Straße / Industriestraße
   - Heinsberg-Kirchhoven: Stapper Straße
   - Geilenkirchen: Konrad-Adenauer-Straße und Heinsberger Straße
   - Hückelhoven: Hilfarther Straße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei einer Kontrolle wurde in

   - Übach-Palenberg-Übach: Boschstraße

eine Person festgestellt, die Betäubungsmittel in einem Pkw mit sich führte. Durch die Beamten wurden die Betäubungsmittel sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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