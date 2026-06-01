Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gaststätteneinbruch

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Zwei unbekannte Personen haben am Morgen des 31. Mai (Sonntag) um kurz vor 6 Uhr mit einem Stein die Scheibe einer an der Schmitter Straße gelegenen Gaststätte eingeworfen und flüchteten zunächst. Zirka eine halbe Stunde später kehrten sie jedoch zurück. Einer der Täter betrat das Ladenlokal. Nach der Auslösung der Alarmanlage flüchteten die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen erneut ohne Beute. Beide waren etwa 170 bis 185 Zentimeter groß und schlank. Der Mann, der die Gaststube betrat, trug eine schwarze Steppjacke, eine dunkle Hose sowie schwarze Schuhe. Zur Klärung der Taten sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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