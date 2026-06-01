POL-HS: Traktor mit Planwagenanhänger entwendet
Hückelhoven-Brachelen (ots)
Zwischen Freitagabend (29. Mai), 19 Uhr, und Samstagmorgen (30. Mai), 08.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Grundstück an der Annastraße einen Traktor mit Planwagenanhänger. Das Gespann war mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) versehen.
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