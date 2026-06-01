POL-HS: Traktor mit Planwagenanhänger entwendet

Wegberg-Kipshoven (ots) - Am frühen Samstagmorgen (30. Mai) verschaffte sich ein Unbekannter um kurz vor 4 Uhr Zutritt zu einem Grundstück an der Von-Agris-Straße und stahl aus einer Garage eine Akku-Säge. Über ein Tor gelangte der Täter auf das Nachbargrundstück, wo er ebenfalls die Garage betreten wollte. Dies gelang ihm jedoch nicht. Er war etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, trug einen dunklen Pullover, eine ...

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