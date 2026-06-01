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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Traktor mit Planwagenanhänger entwendet

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Zwischen Freitagabend (29. Mai), 19 Uhr, und Samstagmorgen (30. Mai), 08.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Grundstück an der Annastraße einen Traktor mit Planwagenanhänger. Das Gespann war mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) versehen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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