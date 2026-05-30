Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Hückelhoven (ots)

Ein 38-jähriger Motorradfahrer beabsichtigte am Freitag, 29.05.2026, gegen 22:09 Uhr in Hückelhoven mit seinem Motorrad von der Rheinstraße auf die Gronewaldstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw eines 19-jährigen Mannes. Dieser befuhr die Gronewaldstraße in Richtung Hückelhoven. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die Kreuzung Gronewaldstraße/Rheinstraße wurde während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiter an.

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