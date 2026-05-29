POL-HS: Motorrad gestohlen

Wegberg-Dalheim (ots) - Gegen 13 Uhr kam es am 28. Mai (Donnerstag) auf der Roermonder Bahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Der 70-Jährige führte zwei Hunde auf einem Fuß- und Radweg aus Richtung B 221 kommend in Richtung Waldweg aus, als er von hinten einem Rennradfahrer angefahren wurde, der den Weg in gleicher Richtung befuhr. Der Wegberger kam dabei zu Fall und verletzte sich ...

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