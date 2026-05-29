POL-HS: Motorrad gestohlen
Geilenkirchen-Bauchem (ots)
Am Donnerstagmorgen (28. Mai) stahlen Unbekannte zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr ein in der Turmstraße abgestelltes Motorrad der Marke Yamaha, an dem ein Kennzeichen aus Geilenkirchen (GK-) angebracht war.
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