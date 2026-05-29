PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad gestohlen

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Am Donnerstagmorgen (28. Mai) stahlen Unbekannte zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr ein in der Turmstraße abgestelltes Motorrad der Marke Yamaha, an dem ein Kennzeichen aus Geilenkirchen (GK-) angebracht war.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Rennradfahrer kollidiert mit Fußgänger / Zeugen gesucht

    Wegberg-Dalheim (ots) - Gegen 13 Uhr kam es am 28. Mai (Donnerstag) auf der Roermonder Bahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Der 70-Jährige führte zwei Hunde auf einem Fuß- und Radweg aus Richtung B 221 kommend in Richtung Waldweg aus, als er von hinten einem Rennradfahrer angefahren wurde, der den Weg in gleicher Richtung befuhr. Der Wegberger kam dabei zu Fall und verletzte sich ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Neue Betrugsstrategie in russischer Sprache

    Kreis Heinsberg (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Kreisgebiet zu mehreren erfolgreichen Betrugsdelikten im Zusammenhang mit sogenannten Schockanrufen (wir berichteten im Polizeibericht Nummer 147 darüber). In einigen Fällen blieb es beim Versuch. Eine bundesweit verbreitete Variante hat nun den Kreis Heinsberg erreicht. Die Betrüger richten sich hierbei gezielt an russisch sprechende ältere Personen. Die ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - Zwischen Dienstagmittag (26. Mai), 12 Uhr, und Mittwochmorgen (27. Mai), 07.30 Uhr, verschafften sich Einbrecher in der Otto-von-Hubach-Straße gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie Schmuck. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren