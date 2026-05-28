POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus
Übach-Palenberg-Übach (ots)
Zwischen Dienstagmittag (26. Mai), 12 Uhr, und Mittwochmorgen (27. Mai), 07.30 Uhr, verschafften sich Einbrecher in der Otto-von-Hubach-Straße gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie Schmuck.
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