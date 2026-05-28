POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Heinsberg-Dremmen (ots) - Im Bereich der Gladbacher Straße geriet am Abend des 27. Mai (Mittwoch) gegen 22.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine zirka zehn Quadratmeter große Feldfläche in Brand. Einige Minuten später brannte dann eine etwa gleichgroße Fläche auf einem an der Sootstraße gelegenen Feld. Die Feuerwehr löschte die Flammen. An der Sootstraße konnte durch einen Zeugen ein dunkel gekleideter und ...

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