Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Feldbrände in den Abendstunden

Heinsberg-Dremmen (ots)

Im Bereich der Gladbacher Straße geriet am Abend des 27. Mai (Mittwoch) gegen 22.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine zirka zehn Quadratmeter große Feldfläche in Brand. Einige Minuten später brannte dann eine etwa gleichgroße Fläche auf einem an der Sootstraße gelegenen Feld. Die Feuerwehr löschte die Flammen. An der Sootstraße konnte durch einen Zeugen ein dunkel gekleideter und südländisch wirkender Mann auf einem Damenfahrrad beobachtet werden, der möglicherweise mit dem Feuer in Verbindung stehen könnte. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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