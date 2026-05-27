POL-HS: Mehrere Kraftstoffdiebstähle

Erkelenz (ots) - Diebe stahlen ein auf der Roermonder Straße abgestelltes Wohnmobil der Marke VW, Modell California Beach, an dem Erkelenzer Kennzeichen (ERK-) angebracht waren. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag (25. Mai), 14.30 Uhr, und Dienstagmorgen (26. Mai), 7 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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