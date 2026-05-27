POL-HS: Mehrere Kraftstoffdiebstähle
Wassenberg (ots)
Auf der Industriestraße sowie in der Straße Lothforster Benden kam es zwischen Dienstagnachmittag (26. Mai) und Mittwochmorgen (27. Mai) zu mehreren Kraftstoffdiebstählen. Aus vier Lastkraftwagen stahlen unbekannte Täter mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff und entkamen unerkannt.
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