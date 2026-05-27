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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Kraftstoffdiebstähle

Wassenberg (ots)

Auf der Industriestraße sowie in der Straße Lothforster Benden kam es zwischen Dienstagnachmittag (26. Mai) und Mittwochmorgen (27. Mai) zu mehreren Kraftstoffdiebstählen. Aus vier Lastkraftwagen stahlen unbekannte Täter mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff und entkamen unerkannt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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