POL-HS: Wohnmobildiebstahl
Erkelenz (ots)
Diebe stahlen ein auf der Roermonder Straße abgestelltes Wohnmobil der Marke VW, Modell California Beach, an dem Erkelenzer Kennzeichen (ERK-) angebracht waren. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag (25. Mai), 14.30 Uhr, und Dienstagmorgen (26. Mai), 7 Uhr.
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