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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Pfingstwochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Gangelt-Hastenrath: Bundesstraße 56 (BTM)
   - Hückelhoven: Im Siel (Alkohol)
   - Übach-Palenberg-Palenberg: Alte Aachener Straße/ Bahnhofstraße 
     (BTM)
   - Wassenberg-Birgelen: Elsumer Weg (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Hückelhoven-Millich: Schaufenberger Straße
   - Übach-Palenberg-Frelenberg: Geilenkirchener Straße
   - Wegberg: Bahnhofsstraße

stellten die Beamten bei Kontrollen mehrere Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde jeweils eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten in allen Fällen die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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