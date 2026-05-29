PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rennradfahrer kollidiert mit Fußgänger
Zeugen gesucht

Wegberg-Dalheim (ots)

Gegen 13 Uhr kam es am 28. Mai (Donnerstag) auf der Roermonder Bahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Der 70-Jährige führte zwei Hunde auf einem Fuß- und Radweg aus Richtung B 221 kommend in Richtung Waldweg aus, als er von hinten einem Rennradfahrer angefahren wurde, der den Weg in gleicher Richtung befuhr. Der Wegberger kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Nach einem Streitgespräch verließ der Rennradfahrer die Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Richtung Waldweg fort. Er war etwa 173 Zentimeter groß, trug ein weiß/schwarzes Trikot und sprach mit niederländischem Akzent. Hinweise zur Identität des Rennradfahrers nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Neue Betrugsstrategie in russischer Sprache

    Kreis Heinsberg (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Kreisgebiet zu mehreren erfolgreichen Betrugsdelikten im Zusammenhang mit sogenannten Schockanrufen (wir berichteten im Polizeibericht Nummer 147 darüber). In einigen Fällen blieb es beim Versuch. Eine bundesweit verbreitete Variante hat nun den Kreis Heinsberg erreicht. Die Betrüger richten sich hierbei gezielt an russisch sprechende ältere Personen. Die ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - Zwischen Dienstagmittag (26. Mai), 12 Uhr, und Mittwochmorgen (27. Mai), 07.30 Uhr, verschafften sich Einbrecher in der Otto-von-Hubach-Straße gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie Schmuck. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Zwei Feldbrände in den Abendstunden

    Heinsberg-Dremmen (ots) - Im Bereich der Gladbacher Straße geriet am Abend des 27. Mai (Mittwoch) gegen 22.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine zirka zehn Quadratmeter große Feldfläche in Brand. Einige Minuten später brannte dann eine etwa gleichgroße Fläche auf einem an der Sootstraße gelegenen Feld. Die Feuerwehr löschte die Flammen. An der Sootstraße konnte durch einen Zeugen ein dunkel gekleideter und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren