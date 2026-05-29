Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rennradfahrer kollidiert mit Fußgänger

Zeugen gesucht

Wegberg-Dalheim (ots)

Gegen 13 Uhr kam es am 28. Mai (Donnerstag) auf der Roermonder Bahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Der 70-Jährige führte zwei Hunde auf einem Fuß- und Radweg aus Richtung B 221 kommend in Richtung Waldweg aus, als er von hinten einem Rennradfahrer angefahren wurde, der den Weg in gleicher Richtung befuhr. Der Wegberger kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Nach einem Streitgespräch verließ der Rennradfahrer die Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Richtung Waldweg fort. Er war etwa 173 Zentimeter groß, trug ein weiß/schwarzes Trikot und sprach mit niederländischem Akzent. Hinweise zur Identität des Rennradfahrers nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell