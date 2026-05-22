Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Werkzeuge aus Transporter geklaut + Einbruch in Gemeindehaus

Giessen (ots)

Dillenburg: Werkzeuge aus Transporter geklaut

Diebe hatten es auf Werkzeuge aus einem Transporter in der Frankstraße abgesehen. Zwischen Donnerstag (21. Mai) 22 Uhr und Freitag (22. Mai) 6 Uhr öffneten sie gewaltsam die Hecktür des Fahrzeugs und entwendeten die Werkzeuge. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 9070 entgegengenommen.

Dillenburg: Einbruch in Gemeindehaus

In der Nacht von Mittwoch (20. Mai) auf Donnerstag (21. Mai) brachen Unbekannte in das Gemeindehaus der evangelischen Kirche in der Straße "Am Zwingel" ein. Über eine eingeschlagene Fensterscheibe verschafften sie sich Zutritt und durchwühlten mehrere Räume auf der Suche nach Beute. Sie nahmen schließlich Bargeld mit und entkamen unbemerkt. Die Einbruchschäden werden auf rund 1.000 Euro geschätzt. Personen, die zwischen Mittwoch (20. Mai), 21.30 Uhr, und Donnerstag (21. Mai), 8.15 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten die Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 9070 zu kontaktieren.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell