Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Mann spuckt Kind an und beleidigt Mutter + grauer Skoda flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Giessen (ots)

Aßlar: Mann spuckt Kind an und beleidigt Mutter

Eine 23-jährige Frau fuhr gestern (20. Mai) gemeinsam mit ihrem 2-jährigen Kind Zug. Als sie gegen 18 Uhr am Bahnhof in Aßlar ausstieg, kam ein offenbar alkoholisierter 46-jähriger Mann auf sie und ihren Sohn zu. Der Mann spuckte das Kind, das sich auf dem Arm der Mutter befand, unvermittelt an. Im weiteren Verlauf zeigte er der 23-Jährigen mehrfach den Mittelfinger und machte eine obszöne Geste. Ein Zeuge nahm den Vorfall wahr und hielt den betrunkenen Mann bis zum Eintreffen der hinzugezogenen Polizeistreifen fest. Der 46-Jährige musste die Beamten zur Wache nach Wetzlar begleiten. Nach einer Identitätsfeststellung sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er entlassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der Verdacht auf ein mögliches fremdenfeindliches Motiv. Auf den Mann kommen nun Strafverfahren zu.

Dillenburg: Grauer Skoda flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht vom Samstagabend (16. Mai) in Dillenburg am Hüttenplatz nach Zeugen sowie dem Verursacher. Den Angaben zufolge kollidierte der Fahrer eines grauen Skoda-Kombis mit ausländischem Kennzeichen beim Rückwärtsrangieren im Bereich der Hausnummer 14 mit einem geparkten weißen Audi Cabrio. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Ob der Fahrer den Zusammenstoß bemerkt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Laut einer Zeugin ist der Fahrer etwa 190 cm groß, von schlanker Statur, mit dunklem Teint und langen dunklen Rasterlocken. Er trug eine Kappe mit Jamaika-Flagge sowie eine helle Jeans. Die Beifahrerin wird als etwa 160 cm groß, mit hellem Teint und schulterlangen Haaren beschrieben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 9070 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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