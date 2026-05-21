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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Überfall auf Metzgerei - Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Fernwald: Überfall auf Metzgerei

Gestern überfiel ein Unbekannter eine Metzgerei in Steinbach. Der Mann ging gegen 12.50 Uhr in den Verkaufsraum in der Hauptstraße und bedrohte eine Angestellte. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Die Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt.

Der Gesuchte hat sehr kurze, blonde Haare, ist etwa 20-25 Jahre alt und wurde 175 cm - 180 cm groß geschätzt. Er spricht akzent- und dialektfreies Deutsch mit lauter, tiefer Stimme. Der Kriminelle ist sehr schlank. Er war bei Tatausführung maskiert und schwarz gekleidet.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Überfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität des Gesuchten geben? Ist der Gesuchte im Umfeld aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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