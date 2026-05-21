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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Skoda beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Giessen (ots)
Fronhausen-Hassenhausen: Skoda beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug am Dienstagabend (19. Mai) einen blauen Skoda Rapid. Dieser stand zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr in der Zwester-Ohm-Straße 39a am Straßenrand. Den Blechschaden an der linken Fahrzeugseite des Skodas schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten sich bei der Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.
Alisa Jockel
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