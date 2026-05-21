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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Skoda beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Giessen (ots)

Fronhausen-Hassenhausen: Skoda beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug am Dienstagabend (19. Mai) einen blauen Skoda Rapid. Dieser stand zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr in der Zwester-Ohm-Straße 39a am Straßenrand. Den Blechschaden an der linken Fahrzeugseite des Skodas schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten sich bei der Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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