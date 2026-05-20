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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Betrüger geben sich als Polizisten aus + Auto gerät in Werkstatt in Brand

Giessen (ots)

Butzbach: Betrüger geben sich als Polizisten aus

Am Dienstagabend fiel eine Seniorin Betrügern zum Opfer. Gegen kurz vor acht Uhr rief ein Mann bei ihr an, der vorgab von der Polizei zu sein. Er gaukelte vor, dass die Nichte der Seniorin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden sei. Zudem habe sie keine Versicherungskarte dabeigehabt. Daher werde man ein Taxi vorbeischicken, um 9.000 Euro für die Operation abzuholen. Um die Geschichte noch glaubhafter zu machen, meldete sich zwischenzeitig eine Frau bei der Butzbacherin, die vorgab ihre Nichte zu sein. Die Unbekannte forderte die Seniorin eindringlich auf, das Geld zu übergeben. Nach stundenlangem Druck, Manipulationen und zahlreichen weiteren Anrufen händigte das Opfer gegen 20.30 Uhr rund 9.000 Euro an einen Abholer aus. Dieser entfernte sich anschließend über die Mozartstraße und wird wie folgt beschrieben: 165 bis 175 cm groß, zwischen 35 und 50 Jahre alt, normale Statur, rundes Gesicht, Schnurrbart, kurze schwarze Haare und sprach Russisch. Zudem trug er dunkle Kleidung. Da die Betrüger dauerhaft mit der Seniorin telefonierten, war es den Angehörigen nicht möglich diese telefonisch zu erreichen. Aus diesem Grund fuhr der Sohn zu seiner Mutter, woraufhin der Betrug aufflog.

Die Kriminalpolizei in Friedberg ermittelt und bittet um Hinweise: Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen? Sind weitere Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mozartstraße aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter der Telefonnummer (06031) 6010 entgegen.

Die Polizei rät dazu, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Außerdem empfiehlt die Polizei, innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Nidda: Auto gerät in Werkstatt in Brand

Am Montagmorgen (18. Mai) brannte in einer Werkstatt in Ober-Widdersheim in der Wydratstraße ein Auto. Gegen 9.20 Uhr teilte die Rettungsleitstelle dies dem Polizeinotruf mit. Mitarbeitern gelang es den Pkw auf den Hof zu schieben und diesen zu löschen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Schweißarbeiten an dem Pkw für den Brand ursächlich gewesen sein könnten. Zwei Männer im Alter von 24 und 53 Jahren wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 7.000 Euro.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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