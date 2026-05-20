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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Wo ist Dana? Polizei bittet um Hinweise

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Giessen (ots)

WETTERAUKREIS: Wo ist Dana? Polizei bittet um Hinweise

Seit Montag, 18. Mai 2026, wird die 25-jährige Dana Graulich aus Friedberg vermisst. Sie wurde zuletzt am Montagabend gegen 23 Uhr in Friedberg gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Sie ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Die Vermisste ist circa 168 cm groß und etwa 50 kg schwer. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie vermutlich ein weißes Sweatshirt, eine weinrote Jogginghose und Birkenstockschuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Dana Graulich seit dem 18. Mai 2026 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter der Telefonnummer (06031) 6010 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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