Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Öffentlichkeitsfahndung nach 29-jähriger Mirjam E.

Wirft (ots)

Die Polizei Koblenz bittet um Mithilfe:

Seit Donnerstagmorgen, 28.05.2026 wird die 29-jährige Mirjam E. aus Wirft (Kreis Ahrweiler) vermisst. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie ist wahrscheinlich mit einem grauen VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen AW-JE 141 unterwegs. Hinweis: In den sozialen Medien ist derzeit ein falsches Kennzeichen in Umlauf.

Beschreibung

Äußere Erscheinung:

- blaue Augen - dunkelblonde Haare, schulterlang - ca 165 cm groß - Gewicht ca. 50kg - schlanke Statur - Schuhgröße 39 - Tattoos: linkes Handgelenk, Vogel (geschwungen) / Bauch/Hüfte:

rechtsseitig Schmetterling

- Kleidergröße 36/38

Bekleidung:

- rosa Rock - rosa Pullover - silber-glitzernde Sandalen - goldene Kette

Fotos sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/6x3e3MY

Hinweise bitte an die Telefonnummer 0261-10351350.

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