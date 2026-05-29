POL-HS: Öffentlichkeitsfahndung nach 29-jähriger Mirjam E.
Wirft (ots)
Die Polizei Koblenz bittet um Mithilfe:
Seit Donnerstagmorgen, 28.05.2026 wird die 29-jährige Mirjam E. aus Wirft (Kreis Ahrweiler) vermisst. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie ist wahrscheinlich mit einem grauen VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen AW-JE 141 unterwegs. Hinweis: In den sozialen Medien ist derzeit ein falsches Kennzeichen in Umlauf.
Beschreibung
Äußere Erscheinung:
- blaue Augen - dunkelblonde Haare, schulterlang - ca 165 cm groß - Gewicht ca. 50kg - schlanke Statur - Schuhgröße 39 - Tattoos: linkes Handgelenk, Vogel (geschwungen) / Bauch/Hüfte:
rechtsseitig Schmetterling
- Kleidergröße 36/38
Bekleidung:
- rosa Rock - rosa Pullover - silber-glitzernde Sandalen - goldene Kette
Fotos sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/6x3e3MY
Hinweise bitte an die Telefonnummer 0261-10351350.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
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