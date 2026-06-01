Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Garage

Zeugensuche

Wegberg-Kipshoven (ots)

Am frühen Samstagmorgen (30. Mai) verschaffte sich ein Unbekannter um kurz vor 4 Uhr Zutritt zu einem Grundstück an der Von-Agris-Straße und stahl aus einer Garage eine Akku-Säge. Über ein Tor gelangte der Täter auf das Nachbargrundstück, wo er ebenfalls die Garage betreten wollte. Dies gelang ihm jedoch nicht. Er war etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, trug einen dunklen Pullover, eine dunkle Bauchtasche und war mit einer dunklen Sturmhaube maskiert. Zur Klärung der Taten sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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