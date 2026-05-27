Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.05.2026

Goslar (ots)

Rhüden

Am Dienstagmorgen geriet in Rhüden aus bislang unbekannter Ursache eine Schrebergartenhütte in Brand.

Gegen 07.50 Uhr wurde der Hüttenbrand auf einem Campingplatz in der Straße Heberbaude gemeldet, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde eine Person mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht abschließend geklärt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Brandort beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Feststellung der Brandursache eingeleitet.

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Goslar

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf einem Campingplatz in Goslar zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 7.15 Uhr gewaltsam in Räumlichkeiten in der Clausthaler Straße ein und entwendeten Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

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Am Dienstagnachmittag wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Gegen 16.20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Goslar mit seinem VW die Bismarckstraße in Goslar. Beim Linksabbiegen an der Ampelkreuzung zur Heinrich-Pieper-Straße übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand den entgegenkommenden Skoda einer 69-jährigen Goslarerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 69-Jährige wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

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