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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 26.05.2026

Goslar (ots)

   1) Tötlicher Kradunfall auf der K 38

Am Nachmittag des Pfingstmontag befuhr ein 20 Jahre alter Motorradfahrer aus Wendeburg das Hellertal in Ri. Altenau. Nach augenblicklichen Ermittlungsstand geriet er dabei nach links in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer und dessen Sozia frontal zusammen. Dieser 49jährige Motorradfahrer aus Heiligenstadt starb noch an der Unfallstelle. Seine 45 Jahre alte Mitfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Wendeburger wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Es ist ein geschätzter Sachschaden von 22.000 Euro entstanden.

   2) Kradunfall auf der B 498

Am Samstagnachmittag, 14:16 Uhr, befuhr ein 36 jähriger Mann aus Wetter/Hessen die B 498 von Altenau in Ri. Dammhaus. Als plötzlich sich sein Tankrucksack von seinem Motorrad löste, verlor er vor Schreck die Kontrolle über das Krad und er kam zu Fall. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Schaden am Motorrad wird auf 6000 Euro geschätzt.

   3) Kradunfall auf der K 38

Ebenfalls am Samstagnachmittag, 15:10 Uhr, stürzte ein 37jähriger Motorradfahrer auf der K 38 und verletzte sich dabei leicht. Der Fahranfänger aus Hannover geriet wegen eines Fahrfehlers in den Seitenstreifen. Hier wird der Sachschaden auf 500 Euro geschätzt.

   4) Kradunfall auf der K 38

Am Sonntagvormittag, 11:15 Uhr, befuhr ein 73jähriger Mann aus Berlin die K 38 mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Altenau. Dabei geriet er in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 47jährige Pkw-Fahrer aus Altenau wich aus, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Der 73jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Killig, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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