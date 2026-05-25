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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 25.05.2026

Goslar (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln:

Am 24.05.2026, gegen 23:50 Uhr, wurde durch die Beamten des PK Seesen ein 21-jähriger Fahrzeugführer im Bereich Seesen kontrolliert. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der PKW-Führer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Weiterhin konnte beim Fahrzeugführer ein Schlagring aufgefunden werden. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

i.A. Lepa, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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