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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeistation Braunlage vom 25.05.2026

Goslar (ots)

Braunlage:

Am 23.05., gegen 15:45-16:00 Uhr, ereignete sich an der Ladestation für Elektrofahrzeuge, Bodestraße 10, eine Verkehrsunfallflucht. Hier wurde, vermutlich beim Rangieren, ein dort parkender Pkw (grau) mit Hamburger Kennzeichen durch einen anderen Pkw beschädigt.

Am 24.05., gegen 16:00 Uhr, ereignete sich eine weitere Verkehrsunfallflucht auf der Elbingeröder Str./ Am Brunnen. Die Geschädigte befährt mit ihrem Pkw die o.a. Straße, und biegt mit ihrem schwarzen Ford Focus in die Harzburger Straße ein. Hier hält sie verkehrsbedingt, um Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Jetzt fährt ihr ein schwarzer Citroen Berlingo aus Oldenburg auf und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeistation Braunlage.

Dunker, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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